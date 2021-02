Man sterft nadat hij door zijn hond is gelikt

In de bek van honden en katten leeft vaak een bacterie met de naam Capnocytophaga canimorsus. De bacterie hoort tot de normale tandflora van onze huisdieren. Zij kunnen er tegen, maar wij veel minder.

Onlangs bleek de dood van een Duitse man, gestorven in het Rode Kruis Ziekenhuis in Bremen het gevolg van een vriendelijke lik door zijn hond. De man werd op de intensive care opgenomen, maar zijn gezondheid bleef achteruitgaan voordat hij stierf door het falen van verschillende organen. De dokters van het ziekenhuis waarschuwen mensen met huisdieren: “Als je gelikt ben, of gekrabt, of gebeten door je hond of kat, en je wordt ziek met onduidelijke symptomen, ga dan onmiddellijk naar je dokter “.

Een infectie met de bacterie is in 23 tot 31 procent van de gevallen dodelijk bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, maar daar had de man geen last van. Artsen concluderen dan ook dat zelfs een lage concentratie van de bacterie ook bij gezonde mensen al een septische shock kan veroorzaken.