Israël sluit alle stranden vanwege aangespoelde olie: ‘ecologische ramp’

Een schip lekte eerder deze maand tonnen olie in de Middellandse Zee bij Israël. Die spoelt nu aan op de 195 kilometer lange kustlijn. Israël heeft daarom besloten de stranden te sluiten.

Zeker 160 kilometer is al besmeurd met teer. Er is een dode jonge vinvis aangespoeld die gestikt is in het goedje. Ook veel andere dieren zijn overleden door de gelekte olie.

Het is volgens het ministerie van Milieubescherming nog onduidelijk hoe groot de schade is, maar de autoriteiten spreken van ‘een enorme ecologische ramp’.

Afgelopen weekend hielpen duizenden vrijwilligers mee om de stranden schoon te maken. Ook zijn duizenden soldaten ingezet om te helpen opruimen. Een aantal mensen moest naar het ziekenhuis, vanwege ademhalingsproblemen door de inademing van giftige dampen.

De ministeries van Milieubescherming, Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken hebben gezamenlijk de bevolking opgeroepen om niet naar de stranden te gaan. “Blootstelling aan teer kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid”, waarschuwen zij.