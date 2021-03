Lente officieel begonnen: dit wordt het weer in maart

De meteorologische lente is vandaag begonnen met een aangenaam zonnetje, maar het is nog wel flink koud. De komende twee dagen wordt het gelukkig een beetje warmer.

Waar het kwik vandaag blijft steken op een graad of tien, kan het morgen met gemak de 15 graden halen. Vol in de zon en uit de wind zou je zomaar zonder jas buiten kunnen zitten. In de dagen daarna halveert de temperatuur en komt er bewolking.

Weeronline maakt ook een voorspelling voor de langere termijn. Mits de wind uit het zuiden komt, kunnen we in maart temperaturen verwachten van tegen de 20 graden, maar komt de wind vanaf de koude Noordzee dan kan het behoorlijk fris worden.

Al met al voorspelt Weeronline een kalme maand met droog weer. Naar verwachting valt er gemiddeld over Nederland 30 millimeter regen. Normaal is dat in maart 56 millimeter.

De gemiddelde temperatuur ligt ongeveer rond de 6,5 tot 7 graden, hooguit een half graadje warmer dan gemiddeld. De middagtemperatuur loopt tegen het eind van de maand op tot maximaal 12 graden.

Nu maar hopen dat de zon gaat schijnen en de wind uit de juiste richting komt.