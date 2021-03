Natuurwonder: Grote lichtgevende haaien ontdekt bij Nieuw-Zeeland

In de buurt van Nieuw-Zeeland zijn grote lichtgevende haaien ontdekt. Volgens de wetenschappers heeft de vondst grote gevolgen voor onze kennis over de diepzee, een van de minst bestudeerde ecosystemen van de planeet.

De wetenschappers van de universiteit van Leuven en het Nieuw-Zeelandse National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) ontdekten dat drie soorten haaien in de diepzee licht geven in het donker. Een daarvan is nu de grootste tot nu toe bekende lichtgevende gewervelde diersoort.

Al langer is bekend dat dieren licht kunnen produceren, maar dit is voor het eerst dat de zogenoemde bioluminescentie is waargenomen bij de valse doornhaai, de duivelslantaarnhaai en de zuidelijke lantaarnhaai.

De valse doornhaai kan 1,80 meter lang worden en wordt nu door wetenschappers de ‘gigantische lichtgevende haai’ genoemd. De haaien leven allemaal in wat de ‘twilight zone’ van de oceaan wordt genoemd, op een diepte van 200 tot 1000 meter. Daar komt geen zonlicht meer.

De oplichtende buiken van de haaien zorgen mogelijk voor camouflage van onder af tegen het lichtere wateroppervlak. Mogelijk dient het licht ook om gemakkelijker de oceaanbodem af te speuren naar voedsel.

“Gezien de onmetelijkheid van de diepzee en het voorkomen van lichtgevende organismen in dit gebied, wordt meer en meer duidelijk dat het produceren van licht op deze diepte een belangrijke rol moet spelen in de structuur van het grootste ecosysteem op aarde,” schrijven de onderzoekers.