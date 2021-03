Er zijn zeker honderd zinkgaten opgedoken in Kroatië: bewoners geëvacueerd

Centraal-Kroatië kampt met een mysterieus verschijnsel: overal in het landschap zijn zinkgaten ontstaan, soms van reusachtige omvang. Enkele bewoners moesten daarom worden geëvacueerd.

Sinds de aardbeving van eind vorig jaar verschijnen plots overal grote zinkgaten. De grootste krater tot nu toe is zo’n 30 meter breed en 15 meter diep. Zulke enorme kraters zijn een bedreiging voor de bewoners van het gebied die soms zomaar ‘s ochtends wakker worden met een groot gat in hun achtertuin.

In totaal zijn er al zo’n honderd zinkgaten ontstaan. Vooral het dorpje Mecencani in Centraal-Kroatië is zwaar getroffen. “Zinkgaten kunnen een normaal fenomeen zijn, maar de hoge concentratie hier in zo’n relatief klein gebied is ongewoon”, aldus een ingenieur tegen AFP.

Onderzoekers gaan nu uitzoeken hoe ze konden ontstaan. Het gaat waarschijnlijk om zogenoemde dolines. Dit soort gaten vormen zich onder kalksteenrotsen die zijn verzadigd met grondwater. Dat is weliswaar het geval in het gebied, maar er was nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. Zelfs nu de aardbeving het proces heeft versneld, zou het normaal gesproken nog maanden of zelfs jaren duren voor er gaten zouden verschijnen.