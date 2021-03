Amazonegebied verérgert nu mogelijk klimaatverandering: het ondenkbare is gebeurd

‘s Werelds grootste tropisch regenwoud, de Amazone, staat al decennia onder druk. Ontbossing en de opwarming van de aarde hebben ertoe geleid dat er bijna een omslagpunt is bereikt, waarna het ecosysteem kan instorten. Maar de situatie is mogelijk nog erger dan gedacht.

Uit een nieuwe studie die in vakblad Frontiers in Forests and Global Change verscheen, blijkt dat de bosbranden, droogte en ontbossing ervoor zorgen dat het woud meer schadelijke gassen loslaat dan het opslaat in planten en grond. Dat betekent dat het Amazonegebied hoogstwaarschijnlijk de opwarming van de aarde verergert in plaats van vermindert, zoals vroeger het geval was. En dat wordt alleen maar erger, zegt een groep van dertig wetenschappers, die het grootste onderzoek naar het thema tot nu toe, uitvoerde.

Negatief netto-effect

“Het kappen van bos vermindert het vermogen van het gebied om CO2 op te nemen, dat is een probleem,” vertelt ecoloog en onderzoeksleider Kristofer Covey van Skidmore College in New York, tegen National Geographic. “Als je ook de andere factoren meeneemt, is het moeilijk om in te zien hoe het netto-effect níet is dat de Amazone als geheel bijdraagt aan de opwarming van de aarde.”

De ontbossing is sinds 2021 met 60 procent toegenomen in het Braziliaanse Amazonegebied, waardoor jaarlijks duizenden en duizenden vierkante kilometers vrijkomen voor mijn- en akkerbouw. Daardoor veranderen grond en regenpatronen en neemt de hoeveelheid zonlicht toe die de Amazone terug de atmosfeer in reflecteert.

Tel daarbij op de bouw van dammen en mijnen, overstromingen, stormen, grondverdichting en grazend vee, wat allemaal het bos en zijn uitstoot verandert – en je begrijpt hoe de onderzoekers tot de conclusie komen dat de Amazone meer schadelijke gassen vrijlaat dan opneemt en zo netto bijdraagt aan de opwarming in plaats van die af te remmen.