Studie: IJskap Groenland is al eens eerder verdwenen na opwarming aarde

Je kunt je Groenland zonder ijs nauwelijks voorstellen. Toch is het al eens gebeurd in de afgelopen miljoen jaar, denken wetenschappers nu. En als we niet uitkijken, gaat het weer gebeuren.

Wetenschappers uit België, Frankrijk, Denemarken en de VS baseren hun conclusie op een vondst uit 1966, toen het Amerikaanse leger ijsboringen deed in het noordwesten van Groenland. Ze haalden een sediment boven van 1390 meter diepte, schrijft HLN.

Pas sinds 2019 wordt het bevroren stuk aarde van ongeveer drie meter omvang door wetenschappers bestudeerd. En wat bleek: ze vonden wortels en bladeren tussen het zand. Volgens de onderzoekers was er vermoedelijk 400.000 jaar geleden een periode waarin er geen ijs lag op Groenland, wel waren er bomen en struiken.

Het was toen 1 tot 2 graden warmer dan voor het industriële tijdperk. Als dat nu weer gebeurt, stijgt de zeespiegel naar verwachting 6 of 7 meter. De onderzoekers zijn nu bang dat er een punt komt, waarop er geen weg terug meer is.