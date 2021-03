Teun van de Keuken: “Wuhan had in Nederland kunnen liggen”

Er gaan steeds meer stemmen op om de veestapel in Nederland te verkleinen, zodat de stikstofuitstoot wordt teruggedrongen. Teun van de Keuken deed gisteravond bij Jinek ook een duit in het zakje. Hij benadrukte dat de kans op nieuwe virusuitbraken groter wordt door de intensieve veehouderij.

“Wuhan zou in Nederland kunnen liggen,” zegt Van de Keuken. “We hebben hier zoveel dieren. Die veestapel moet gewoon teruggedrongen worden. Zowel vanwege stikstof als potentiële ziektes kan het gewoon niet anders.”

Volgens onderzoek is 70 procent van alle in Nederland geproduceerde stikstofuitstoot afkomstig van de landbouw, en dan vooral de veehouderij. Minder vee zou dus betekenen dat we meer huizen kunnen bouwen en dat we de milieudoelstellingen kunnen halen.

Van de Keuken zei verder nog dat de overheid de verkoop van ongezond eten aan banden moet leggen. “Overal zie je ongezonde eetproducten in de aanbieding. Het kabinet zou dat moeten verbieden. We nemen 200 eetbeslissingen per dag, de meeste zijn onbewust. Dus we hebben meer betutteling nodig voor onze gezondheid.”