Overstromingen in Australië: duizenden mensen gevlucht

Al zeker 18.000 mensen zijn hun huis uit gevlucht, vanwege overstromingsgevaar. Hele regio’s staan inmiddels onder water en het blijft maar regenen.

In de staat New South Wales is in minder dan een week tijd 900 millimeter regen gevallen. Buitenwijken van Sydney zijn overstroomd, stadjes aan de kust staan onder water en rivieren zijn buiten hun oevers getreden.

“Gisteren keken we naar de zwaarste overstromingen in 20 jaar, nu ziet het ernaar uit dat het om de zwaarste in 50 jaar gaat”, zei Gladys Berejiklian, premier van New South Wales.

Australië kampt al langer met extreem weer. Nog geen anderhalf jaar geleden werd het land geteisterd door een enorme droogte en hevige bosbranden waarbij tientallen mensen om het leven kwamen.

Berejiklian: “Ik kan me geen moment in de geschiedenis voor de geest halen waarbij we deze extreme weersomstandigheden zo kort na elkaar hebben gehad, middenin een pandemie.”

Man peddelt door een buitenwijk van Sydney.

Foto: Mark Baker