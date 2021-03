Zo agressief is die knuffelige reuzenpanda: hij bijt harder dan menig carnivoor

De panda, je wil hem het liefst een dikke knuffel geven, maar doe dat maar niet. De zo vriendelijk uit zijn ogen kijkende zwart-witte beer zal je niet opeten, maar wel een stevige klap uitdelen als je niet uitkijkt.

Het overkwam een verzorger van de Belgische dierentuin Pairi Daiza zaterdag. Hij kwam te dicht bij de 4-jarige reuzenpanda Tian Bao en is ernstig verwond door het dier.

Tim Bouts, dierenarts en zoölogische directeur van Pairi Daiza legt bij HLN uit waarom je moet oppassen voor panda’s: “Het zijn heel solitaire en territoriale dieren. Ze willen graag met rust gelaten worden en hebben liever niet dat je in hun territorium komt. Doe je dat toch, dan zullen ze zich verdedigen. Ook panda’s die in gevangenschap opgroeien zullen dat doen. Daarom zeggen we ook dat we de dieren niet ‘tam’ maken in ons park, maar dat we ze ‘temmen’. Het blijven dieren, met alle risico’s van dien.”

Toch doden panda’s geen mensen, zoals bijvoorbeeld leeuwen dat doen. Het blijven planteneters, die het liefst op een stengel bamboe knabbelen. Dat maakt hun bijtkracht echter wel groter dan die van menig carnivoor: de taaie bamboe heb je niet zomaar doorgebeten. Ook hebben ze grote klauwen waarmee ze flinke klappen kunnen uitdelen. Al zullen ze dat alleen doen als ze zich bedreigd voelen en niet kunnen vluchten. Kom je dus niet te dicht in hun buurt, dan zullen ze niet veel kwaad doen.