Milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen werken niet: ‘Resultaten zijn ronduit slecht’

Je wilt wel een tuin zonder onkruid, maar hebt geen zin in dat smerige glyfosaat. Daarom kies je voor een milieuvriendelijke onkruidverdelger. Klein probleempje: die werkt niet.

De Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop testte negentien ecologische onkruidverdelgers op allerlei onkruid en was hevig teleurgesteld. “De resultaten zijn ronduit slecht. Geen enkel product slaagde erin het onkruid te verdelgen. Alleen de paardenbloem werd door de verschillende producten enigszins succesvol bestreden, maar na een maand bloeiden ze weer in volle glorie.”

In Nederland mogen zowel boeren als particulieren nog glyfosaat gebruiken, ook wel te koop onder de naam Roundup. Het middel is vermoedelijk kankerverwekkend en daarom in een aantal landen, waaronder België, al verboden voor particulier gebruik.

Maar ook in Nederland schakelen steeds meer mensen over op milieuvriendelijkere alternatieven op basis van bijvoorbeeld azijnzuur, pelargonzuur of een mix van vetzuren. “Het zijn producten die meer inwerken op de bovengrondse delen van een plant en niet de wortel zelf verdelgen zoals producten op basis van glyfosaat wel doen”, aldus Test Aankoop.

De milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen hadden allemaal weinig tot geen effect. Woordvoerder Simon November tegen HLN: “Op de verpakkingen van sommige producten staat aangegeven dat de eerste effecten al na drie uur of zelfs na één uur zichtbaar zijn, maar dat blijkt dus een flagrante leugen.”