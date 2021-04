Het was -11 in Zuid-Frankrijk: grootste schade aan wijngaarden in decennia

In het zuiden van Frankrijk was het afgelopen nachten op plaatsen -11 graden. Diverse kouderecords zijn gesneuveld. Wijnboeren vrezen de slechtste oogst in decennia.

Na meerdere nachten van strenge vorst dreigt de druivenoogst in de meest prestigieuze wijnregio's van Frankrijk te worden gedecimeerd. De overheid heeft al een noodpakket afgekondigd om de boeren te helpen na de vorst die mogelijk de ergste schade in decennia toebrengt aan gewassen en wijngaarden.

Van Bordeaux tot de Champagne-regio, overal maakten wijnmakers vrijdag de schade op. "Het breekt als glas, omdat er geen water binnenin zit,' zegt wijnmaker Dominique Guignard over zijn druivenplanten tegen The Guardian. "Het is compleet uitgedroogd, er zit geen leven meer in."

Veel experts stellen dat de schade door de temperaturen van zeker -6 graden de ergste is in decennia, mede doordat de vorst volgde op extreme warmte vorige week.

De meeste wijnboeren zijn niet verzekerd tegen vorstschade, vanwege de hoge kosten en ze hadden het toch al financieel zwaar door de pandemie, waardoor er wereldwijd veel minder wijn is verkocht.