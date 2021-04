Timelapse van Google Earth toont schokkende gevolgen klimaatverandering

Vier decennia aan klimaatverandering, Google Earth brengt het pijnlijk duidelijk in beeld in een nieuwe timelapse. Gebruikers kunnen ook zelf opzoeken hoe hun woonomgeving in veertig jaar tijd is veranderd.

Smeltende ijskappen, terugtrekkende gletsjers, ontbossing, verstedelijking en de impact van bosbranden, het wordt allemaal heel helder gevisualiseerd in de Timelapse-functie. Google heeft daarvoor 24 miljoen satellietbeelden, gemaakt tussen 1984 en 2020, gecompileerd. Het kostte volgens de zoekgigant twee miljoen uur aan processing door duizenden machines in Google Cloud. Voor het project werkte Google samen met NASA, het Europese Copernicusprogramma en het Amerikaanse Landsat, 's werelds langstlopende aardobservatieprogramma.

Je kunt het zelf proberen door naar Timelapse in Google Earth te gaan. Daar kun je elke locatie in de zoekfunctie intypen. Google heeft elementen zoals wolken en schaduwen verwijderd en zo voor elke plek op aarde een duidelijke timelapse gecreëerd vanaf 1984.

Enkele voorbeelden, onder meer van smeltende gletsjers: