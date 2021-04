Planten krijgen vaker te veel dan te weinig water: zo voorkom je dat

Je doet zo je best om ze netjes water te geven en toch hangen je planten er maar lusteloos bij. Waarschijnlijk geef je ze dan te veel water. Dat gebeurt namelijk vaker dan te weinig. Gelukkig is er een handig trucje om dat in het vervolg te voorkomen.

Je bent geneigd je plant water te geven als het grondoppervlak droog aanvoelt, maar dat droogt juist het snelst op. Vaak is de grond eronder dan nog vochtig. Het water zakt namelijk naar beneden. De oplossing is eenvoudig: gebruik ijsblokjes. Die smelten langzaam, zodat je plant de tijd heeft om het water op te nemen.

Hoeveel ijsblokjes er dan bij moeten? Dat hangt natuurlijk van de plant af. Je kunt online opzoeken hoeveel water hij nodig heeft en een ijsblokje bevat 15 ml water. Reken maar uit.