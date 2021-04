Het weer blijft een beetje fris maar wel lekker. Tot de terrassen opengaan

De lente wil maar niet echt op gang komen. Op hier en daar een warme dag na, blijft het erg frisjes. Dat verandert niet heel erg, wel gaat de zon meer schijnen.

Marc de Jong van Buienradar vertelt tegen RTL Nieuws: "Het is droog en er is redelijk wat ruimte voor de zon. De ene dag wat meer, de andere dag wat minder." Erg warm wordt het niet. "Hooguit een graad of twaalf. En in de nacht zit de temperatuur vlakbij de nul en soms net eronder. Dat blijft eigenlijk nog dagenlang zo."

En daar moeten we het mee doen. Na Koningsdag wordt het namelijk nog kouder. "Dan gaat de wind weer naar het noorden en wordt het weer wat koeler," aldus de meteoroloog. Dat terrasje, dat vanaf woensdag weer is toegestaan, is dus enkel voor de dapperen.

Is er dan echt helemaal geen sprankje zomer in zicht? Jawel, maar het is met veel onzekerheden omgeven en écht warm wordt het niet. De Jong: "Hoe verder je naar voren kijkt, hoe onzekerder het wordt. Maar als je naar de verschillende modellen kijkt, lijkt het erop dat het begin mei een graad of 15 wordt."