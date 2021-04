Superkoningsmaan plus halo: de volgende is pas in 2127

Een supermaan op Koningsdag, dat is voor het eerst sinds 1909 en de volgende is pas in 2127. Even naar buiten kijken dus, dinsdagavond.

Bij een Supermaan lijkt de maan ongeveer 7 procent groter en 14 procent feller dan normaal, schrijft Weeronline. Komende dinsdag zijn de omstandigheden gunstig: het wordt helder, zodat je de reuzenmaan ook daadwerkelijk kunt zien.

Daarnaast is er kans op sluierbewolking, wat het fenomeen nog bijzonderder maakt, doordat er dan mogelijk een halo om de maan te zien is. Dan is er dus niet alleen sprake van een Superkoningsmaan, maar ook van een Superkoningsmaanhalo.

De maan komt dinsdag op rond 21.40 uur. Om hem te kunnen zien, moet je richting het zuidoosten kijken. Bij de opkomst is de maan het mooist. Dan staat hij laag aan de hemel en lijkt hij pas echt supergroot.

Een supermaan ontstaat doordat de maan een ellipsvormige baan om de aarde aflegt. Daardoor staat hij soms dichterbij onze planeet dan anders. Ten tijde van een supermaan is de maan 27.000 kilometer dichterbij dan gemiddeld.