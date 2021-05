Onderzoek: mensen met hooikoorts moeten juist wél de natuur in en de stad vermijden

Mensen met hooikoorts zijn geneigd om in deze tijd van het jaar de natuur te vermijden om het contact met de zo gevreesde pollen te voorkomen. Toch is het juist beter om wél de natuur in te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven, waarover HLN schrijft.

De onderzoekers volgden via een app de verplaatsingen van 144 mensen met pollenallergie. “We zagen dat ernstige symptomen gekoppeld waren aan hoge stuifmeelconcentraties en sterke luchtvervuiling. Deze klachten konden ook nog optreden één of twee dagen na de blootstelling. Eerder verrassend stelden we ook vast dat de deelnemers geen of slechts milde klachten ontwikkelden na blootstelling aan graslanden en bossen,” aldus onderzoeker Michiel Stas.

“We kunnen dus stellen dat personen met een berkenpollenallergie niet per definitie de natuur moeten vermijden tijdens het pollenseizoen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de omgeving waarmee ze in aanraking komen niet gedomineerd wordt door de allergene boomsoorten zoals els, hazelaar en berk”, stelt Stas.

Opmerkelijk is dat de studie bevestigt dat luchtvervuiling de klachten verergert. “Luchtvervuiling tast het ademhalingssysteem aan waardoor mensen gevoeliger worden voor stuifmeel. Onder invloed van luchtvervuiling produceren de bomen ook stuifmeel dat meer allergenen bevat en dus zwaardere allergische reacties kan uitlokken”, legt onderzoeker Ben Somers uit.

Je kunt dus gerust het bos in, maar het is beter om de bomen in de stad te vermijden.