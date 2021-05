Goed nieuws: als we Parijse klimaatdoelen halen, blijft zeespiegelstijging beperkt

Er is eindelijk ook een beetje positief nieuws over de toestand van het klimaat op aarde: áls we de klimaatdoelen van het akkoord van Parijs halen dan kan de zeespiegelstijging door het smelten van landijs de helft lager uitvallen dan tot nu toe voorspeld.

Dat concludeert een internationaal team van onderzoekers. Als de aarde niet verder opwarmt dan 1,5 graad dan is het ijsverlies op Groenland 70 procent kleiner dan bij de huidige emissieschattingen en het verlies van gletsjers halveert.

“Als het klimaatbeleid dus veel ambitieuzer wordt, kunnen de voorspellingen voor de zeespiegelstijging door smeltend ijs worden teruggebracht van 25 cm naar 13 cm in 2100, met een kans van 95 procent dat het minder is dan 28 cm in plaats van de huidige bovengrens van 40 cm. Dit zou een minder ernstige toename van kustoverstromingen betekenen”, aldus onderzoeker en professor aan de Belgische VUB, Philippe Huybrechts in HLN.

Smeltende ijskappen en gletsjers zijn momenteel goed voor de helft van de stijging van de zeespiegel. Aan de hand van actuele modellen en bestudering van alle landijs konden de onderzoekers tot de nieuwe, ietwat rooskleurigere schattingen komen. Wel benadrukken ze dat er nog veel onzeker is over de totale zeespiegelstijging. Zo is vooral het smelten van ijs op Antarctica moeilijk te voorspellen.