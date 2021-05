Nederlanders eten meeste vleesvervangers van Europa, maar het marktaandeel blijft laag

Nederlanders eten de meeste vleesvervangers en geven er het meeste geld aan uit, blijkt uit onderzoek in elf Europese landen. Toch blijft het marktaandeel met 2,5 procent maar klein.

"De uitkomsten zijn verrassend. We wisten al wel dat Nederland een van de koplopers is, maar niet dat we ook per persoon de meeste vleesvervangers eten van Europa", zegt Pablo Moleman, milieu-econoom en mede-oprichter van ProVeg.

Marktonderzoeksbureau Nielsen keek, in opdracht van non-profit organisatie ProVeg, naar de elf landen waar de meeste vleesvervangers werden gegeten. Nederlanders besteden gemiddeld 17 euro per persoon per jaar aan vleesvervangers en eten er ongeveer 870 gram van, oftewel zo'n negen vegaburgers.

Met de opmars van vleesvervangers zijn we echter niet minder vlees gaan eten. In 2018 en 2019 is ook de vleesconsumptie gestegen. Nederlanders aten gemiddeld 39 kilo vlees per persoon.