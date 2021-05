Je kon het noorderlicht zien in Nederland

Toegegeven, zo heldergroen als op bovenstaande foto kleurde de hemel niet, maar er was afgelopen nacht wel degelijk een groene gloed te zien boven het noorden van Groningen en Friesland. Vannacht is het noorderlicht mogelijk opnieuw zichtbaar, mits het helder weer is.

Het is alweer vijf jaar geleden dat de aurora borealis, zoals het poollicht officieel heet, in Nederland te zien was. Een deskundige noemt het bij RTV Noord dan ook 'best bijzonder'. "De meeste kans op poollicht heb je in de winterperiode. Normaal is het vooral op de noorderbreedtes te zien, maar soms kun je het hier ook waarnemen."

Goed kijken: