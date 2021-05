Slechts 20 bedrijven produceren meer dan de helft van alle plastic afval

Slechts twintig bedrijven zijn verantwoordelijk voor 55 procent van al het wegwerpplastic in de wereld. Het gaat om olie- en gasconcerns en chemiebedrijven.

De Plastic Waste Makers-index van onder meer de London School of Economics onthult voor het eerst welke bedrijven de polymeren produceren waarmee plastic zakken, flessen en mondkapjes worden gemaakt, die aan het eind van hun korte leven in de oceanen of op vuilnisbelten belanden.

ExxonMobil is de grootste plastic vervuiler ter wereld en vergrootte de plastic afvalberg met 5,9 miljoen ton in 2019. Het Amerikaanse Dow Chemical Company, het derde chemiebedrijf ter wereld, staat met 5,5 miljoen ton op de tweede plaats en het Chinese olie- en gasconcern Sinopec staat met 5,2 miljoen ton op plek drie. Elf van de grootste plastic vervuilers komen uit Azië, vier uit Europa en drie uit Noord-Amerika.

De index keek ook naar de meest vervuilende landen. Per hoofd van de bevolking produceert Australië het meeste plastic afval, namelijk 59 kilo per persoon per jaar, gevolgd door de VS, Noord-Korea, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Frankrijk. De gemiddelde Europeaan produceert 31 kilo plastic per jaar.