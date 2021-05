Haaien gebruiken magnetisch veld van de aarde als GPS

Haaien hebben een intern navigatiesysteem waarmee ze grote afstanden kunnen afleggen en toch weer 'thuis' kunnen komen. Ze gebruiken de magnetische velden van de aarde als GPS.

Dat concluderen onderzoekers van de Florida State University die twintig kaphamerhaaien oefeningen lieten doen waarin geografische locaties werden nagebootst die op honderden kilometers afstand waren van waar ze gevangen zaten. Wanneer ze werden blootgesteld aan magnetische signalen wisten ze de 'weg naar huis' weer te vinden. Het maakt duidelijk dat haaien magnetische kracht gebruiken om te navigeren, aldus onderzoeksleider Bryan Keller.

De studie die in vakblad Current Biology verscheen, verklaart waarom haaien hele oceanen kunnen oversteken en toch weer ieder jaar op exact dezelfde locatie terugkeren om zich voort te planten. "We weten al een tijdje dat ze beschikken over het vermogen om het magnetisch veld te detecteren, maar dit is de eerste keer dat succesvol is getest dat ze deze vaardigheden gebruiken om te navigeren," zegt Keller.

Volgens Science Magazine is in 2005 een grote witte haai gevolgd die in een vrijwel rechte lijn van Zuid-Afrika naar Australië en terug zwom. Het bracht onderzoekers op het idee dat haaien net als sommige vogels het vermogen hebben om op het magnetisch veld van de aarde te navigeren.