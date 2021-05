Het wordt écht warm

Na een hele lange, natte lente wordt het eindelijk echt lekker weer. Niet een half dagje een graad of 20, maar een volle 25 graden. Met zon.

Morgen begint het al met een aangename 18 graden, maar daarna wordt het elke dag warmer. "Maandag 22, dinsdag 23 en woensdag kan het op sommige plaatsen zelfs 25 graden worden", zegt Maurice Middendorp van Buienradar tegen RTL Nieuws.

Na woensdag is het onduidelijk wat er gaat gebeuren. Het kan zelfs nog warmer worden, maar dat is lang niet zeker. Veel regen gaat er de komende dagen in ieder geval niet vallen en de lage temperaturen laten we voorlopig achter ons. Tenminste, alleen vandaag nog dus.