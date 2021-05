Slechts twee landen zijn goed voor 40 procent van uitstoot privévliegverkeer in Europa

Privéjets zijn ongelooflijk slecht voor het milieu. De Britten en Fransen stappen het vaakst in een privévliegtuig. De twee landen zijn goed voor 40 procent van alle CO2-uitstoot die private jets in Europa veroorzaken.

Zes van de tien meest vervuilende routes voor privévliegtuigen vertrekken of landen in Londen. In een kleine 15 jaar tijd is de uitstoot van privéjets met 31 procent gestegen, meldt de Europese ngo Transport & Environment (T&E).

Hoe slecht dat vliegen is met een privévliegtuig? Een vlucht van 4 uur zorgt voor meer CO2-uitstoot dan een gemiddeld persoon in een jaar tijd. De toestellen zijn gemiddeld 10 keer meer koolstofintensief dan normale vliegtuigen en 50 keer zo vervuilend als treinen.

“Vliegen met een privéjet is waarschijnlijk het ergste dat je kunt doen voor het milieu”, zegt Andrew Murphy, luchtvaartdirecteur bij T&E. “En toch vliegen superrijke supervervuilers rond alsof er geen klimaatcrisis is.”