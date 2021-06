Het is ideaal weer voor muggen

De combinatie van regen, warm weer en een hoge luchtvochtigheid creëert de ideale omstandigheden waarin muggen goed gedijen. Komende week wisselen zomerse dagen en koelere dagen met temperaturen rond 20 graden elkaar af. Ook is er kans op buien. Voor muggen zijn dat prima omstandigheden.

“Voor het muggenbeestje was het weer van de afgelopen weken een droomscenario”, zegt entomoloog Wouter Dekoninck van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen tegen HLN. Als het warmer wordt, komen de vrouwtjes uit hun winterrust en gaan ze op zoek naar bloed voor de ontwikkeling van hun eitjes. Doe daar nog wat regenbuien bij en de mug is helemaal in zijn nopjes. “En een eitje kan al in 6 à 7 dagen uitgroeien tot een volwassen mug”, zegt Dekoninck nog. “We verwachten dus dat er veel meldingen van steekmuggen gaan volgen.”

En dat kan duren tot oktober, met meestal een piek in september.