De coronacrisis slecht voor de economie? Klimaatverandering kost rijke landen twee keer zoveel

Als rijke landen niet genoeg doen om de CO2-uitstoot terug te dringen dan krimpt hun economie twee keer zo hard door de klimaatcrisis als na de coronapandemie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

De zeven grootste geïndustrialiseerde economieën (de G7) krimpen tegen 2050 met gemiddeld 8,5 procent per jaar, oftewel 5 biljoen dollar, als de temperaturen met 2,6 graden stijgen, waar het op begint te lijken. Dat stellen onderzoekers van Oxfam en het Zwitserse Re Institute.

De economieën van de G7 krompen gemiddeld met 4,2 procent tijdens de coronapandemie. Dat wordt volgens de studie over dertig jaar dus twee keer zoveel, tenzij de doelen van het klimaatakkoord van Parijs worden gehaald.

India

Andere landen worden nog veel harder getroffen. De Indiase economie zal bijvoorbeeld met een kwart krimpen als de temperatuur met 2,6 graden stijgt. Australië kan rekenen op een krimp van 12,5 procent.

Bij de studie is gekeken naar de economische gevolgen van extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen en droogte. Ook zijn de effecten op de landbouw, gezondheid en hittestress meegenomen.

Jerome Haegeli, belangrijkste econoom bij Swiss Re, zegt: "Klimaatverandering is het grootste lange termijnrisico voor de wereldeconomie en doorgaan met wat we nu doen is geen optie. De G7 moet niet alleen zelf CO2-uitstoot terugdringen, maar ook ontwikkelingslanden daarbij helpen."