Hitterecord in het Midden-Oosten: bijna 52 graden

In vijf landen in het Midden-Oosten kwam de temperatuur de afgelopen dagen boven de 50 graden uit. Het zijn records voor de tijd van het jaar. In Swaihan in de Verenigde Arabische Emiraten werd het zondag zelfs 51,8 graden.

Verder was het in Iran, Oman, Koeweit en Pakistan boven de 50 graden. Met de 51,8 graden in Swaihan werd het record uit juli 2017 verbroken. Toen werd het 51,3 graden. Voor de hele Verenigde Arabische Emiraten was het de warmste junitemperatuur ooit gemeten.

Normaal gesproken wordt het in juli nog warmer dus verwacht wordt dat er nog meer hitterecords gaan sneuvelen. Het Midden-Oosten geldt als een van de warmste gebieden ter wereld. Temperaturen van 40 graden of meer zijn er normaal.