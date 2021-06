Wat voor soort plastic drijft er in de zee? Een top 10

Planten, dieren en uiteindelijk ook mensen hebben last van de grote berg plastic die in de oceanen drijft. Maar welke producten zorgen nu voor de meeste vervuiling? Onderzoekers van de Spaanse universiteit van Cádiz gingen op zoek.

Ze telden identificeerbare stukken plastic van minimaal 3 centimeter. De wegwerptasjes vonden ze het meest terug. Plastic flesjes staan op 2 en voedselbakjes en bestek komen op plek 3, zo schrijven ze in vakblad Nature Sustainability. Wikkels en synthetisch touw staan op de plaatsen 4 en 5.

Per uur belandt er een hoeveelheid plastic in zee waarmee je 11 olympische zwembaden zou kunnen vullen, schrijft het Wereldnatuurfonds. We hebben in de afgelopen 20 jaar meer plastic geproduceerd dan in de 80 jaar daarvoor, klinkt het.

De top 10 van al dat plastic vind je hieronder: