Kartonnen lepels en rietjes: goed voor het milieu, maar wel smerig

In de strijd tegen wegwerpplastic worden goede stappen gezet: het kartonnen rietje raakt steeds meer ingeburgerd en plastic lepels worden vervangen door houten. Maar veel gebruikers zijn er niet erg enthousiast over: het afbreekbare materiaal komt de smaak niet ten goede.

McDonald's stapte al eerder over op kartonnen rietjes en doet nu ook de plastic lepeltjes van de McFlurry in de ban. Daardoor bespaart de fastfoodketen naar eigen zeggen 102.000 kilo plastic. Klanten zijn vooralsnog niet blij met de milieuvriendelijke koerswijziging.

"Laat maar zitten dan, dan maar geen McFlurry", schrijft Darjon van Ommeren onder het Facebook-bericht van McDonald's. "Gadver, dat is zo vies. Net als die kartonnen rietjes. Het wordt straks nog makkelijk om ongezonde voeding te laten staan", zegt Monique van der Meer-Nieuwveen.

"Ieuwwww, kippenvel, net als die ranzige papieren rietjes, voor je het weet heb je het halve rietje in je mond brrrrr", schrijft Shirra Bourquin-Hoffmeister. "Lekker goor. Kartonnen rietjes bij de McDonald's. Het is net een krant die je likt", vindt ook Johan Voorhaar op Facebook. De 22.000 reacties op Facebook zijn overwegend negatief.

Het is al langer bekend dat de kartonnen rietjes kapot gaan, waardoor er zelfs soms geen vloeistof meer doorheen gaat. En wie weleens een houten stokje bij de cappuccino heeft gekregen, weet dat houten lepels geen goed idee zijn. Het alternatief? Zelf een rietje of lepeltje meenemen en die thuis weer in de afwasmachine doen.