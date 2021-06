Schokkende beelden slachthuis Epe: Dieren met stroomstoten bewerkt

Twintig dagen lang ging dierenrechtenactivist Robin undercover bij slachthuis Gosschalk in Epe. Wat hij zag - en filmde - was meer dan schokkend: dieren werden opgejaagd met stroomstoten en geslagen met stokken. De NVWA grijpt direct hard in.

De beelden zijn gemaakt in opdracht van dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood. RTL Nieuws heeft geverifieerd dat de video echt is. Daarop is te zien hoe koeien stroomstoten krijgen van 5000 volt, varkens worden opgejaagd met scherpe stokken. Het stroomstootapparaat wordt zelfs op de kop van een koe gezet als hij niet wil opstaan. Dit soort dierengeweld is in Nederland ten strengste verboden.

De slachterij is een van de grotere in Nederland. Er worden dagelijks 5000 varkens en 600 koeien geslacht. Inspecteur-generaal van de NVWA, Maarten Ruys, reageert emotioneel op de beelden. "Dit is afschuwelijk, dat je zo met levende wezens omgaat. Ik schrik hier ontzettend van," zegt hij tegen RTL. "We hebben het bedrijf al langer op de radar staan en de afgelopen periode zijn er ook al diverse waarschuwingen en boetes opgelegd vanwege dierenwelzijn, maar dat het zo erg was wisten we niet."

"Je ziet heel duidelijk dat mensen met geen enkele reden op dieren staan in te slaan. Het is dierenmishandeling", zegt Len Lipman hoofddocent diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. "Hier schrikt iedereen van. Je zit te sidderen op je stoel als je daar naar zit te kijken."

Bekijk hier een ingekorte versie van de beelden. Pas op: zeer schokkend.