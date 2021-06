Nederlanders stoten een derde meer CO2 uit dan gemiddeld in EU

Waar andere landen sinds 1990 hard hun best hebben gedaan om hun CO2-uitstoot terug te dringen, liet Nederland het grotendeels op zijn beloop. Het gevolg: we lopen ver achter.

In het Verenigd Koninkrijk daalde de CO2-uitstoot sinds 1990 drie keer zo hard als in Nederland. Landen als Duitsland, Denemarken en Zweden reduceerden hun uitstoot twee keer zoveel. Op dit moment is de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking in Nederland een derde hoger dan het gemiddelde voor de EU. Dat staat in een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Alleen Ierland, Luxemburg, Tsjechië en Estland presteren slechter.

Belangrijkste reden: we gebruiken relatief heel weinig duurzame energie. Nu scoort een land als Denemarken vooral veel beter omdat ze biomassa importeren, wat steeds meer omstreden is. Ook gebruiken we weinig kernenergie zoals veel andere landen, maar dan nog: veel groene stroom wekken we ook niet op. Willen we toch tegen 2050 klimaatneutraal zijn dan moeten we de uitstoot twee keer sneller verlagen dan omringende landen, aldus het planbureau.