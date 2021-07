Goed nieuws: de panda is niet langer een bedreigde diersoort

Zijn knuffelige imago heeft hem gered. De reuzenpanda is niet langer een bedreigde diersoort, schrijft onder meer RTL Nieuws.

De panda is nog steeds kwetsbaar, maar de populatie groeide in China tot 1800 dieren, een stijging van 17 procent. "De natuurgebieden in China waar de panda's leven zijn beschermd, de kwaliteit van bamboe is verbeterd en er zijn panda's teruggeplaatst", verklaart Robin de Lange, directeur van Ouwehands Dierenpark in Rhenen, de positieve trend.

Dat de panda het lijkt te gaan redden komt volgens bioloog van Naturalis Auke-Florian Hiemstra door de hoge aaibaarheidsfactor van de dieren. "Als de panda niet zo schattig was dan was hij niet zo geholpen", legt hij uit. "Een soort moet wel aaibaar zijn, want dan geeft het grote publiek erom. Een actie om de panda te redden zal meer geld opleveren dan een actie om een bedreigde spinnensoort te redden."