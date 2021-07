Klimaatwetenschappers geschokt door overstromingen Duitsland

Het was nog nooit zo heet in Canada en lange tijd niet zo nat in delen van Duitsland en de Benelux. Klimaatwetenschappers zijn geschokt. Ze hadden niet verwacht dat weerrecords zo snel en zo ruimschoots verbroken zouden worden.

Na de dodelijke hittegolf in de VS en Canada waar het twee weken geleden tegen de 50 graden werd, doen de overstromingen nu opnieuw de vraag rijzen of de extreme weersomstandigheden die worden veroorzaakt door klimaatverandering niet erger zijn dan voorspeld.

Klimaatwetenschappers voorspellen al jaren dat de hoge CO2-uitstoot leidt tot meer overstromingen, hittegolven, droogte, stormen en ander extreem weer, maar de laatste pieken hebben de verwachtingen overtroffen. Sommige experts vrezen dat het indicatoren zijn dat het weersysteem een belangrijke drempel heeft overschreden.

In plaats van langzaam stijgende temperaturen en gestaag toenemende extremen, zien ze een trend waarin de klimaatverandering niet-lineair verloopt, maar juist versnelt of hobbelig gaat vanwege het effect van droogte en smeltend ijs in de poolregio. De recente gebeurtenissen hebben de discussie weer doen oplaaien over deze mogelijkheid en de betrouwbaarheid van de huidige modellen.