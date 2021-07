Dit wordt het weer in de tweede helft van de zomer

De zomer was tot nu toe nog niet echt je-van-het. Het kwakkelde, het regende, het werd maar niet warm. Komt daar dan eindelijk verandering in? Komende week in ieder geval wel.

De komende dagen wordt het zonnig en is de temperatuur met 19 tot 24 graden aangenaam. Donderdag en vrijdag brengt de oostenwind nog hogere temperaturen met zich mee, met lokaal mogelijk een tropische dag, schrijft Weeronline.

Geniet er maar van, want in het weekend slaat het weer om en breekt opnieuw een wisselvallige periode aan. Tussen de buien door breekt gelukkig wel de zon door en koud wordt het met een graadje of 20 tot 25 zeker niet.

Weeronline durft echter verder vooruit te kijken en schrijft dat 'halverwege augustus de kans op zomers weer toeneemt'. Er zou veel ruimte komen voor de zon en het kwik kan oplopen tot 25 graden of meer. Nog even wachten dus, maar er is nog hoop op een mooie zomer!