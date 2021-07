Wat een held: rat haalt acrobatische toeren uit om bij vogelvoer te komen

Een rat haalt indrukwekkende capriolen uit om via een waslijn bakjes met vogelvoer te bereiken. Eigenaresse van de waslijn, Melissa Paterson wist het knappe staaltje acrobatiek op camera vast te leggen.

De 26-jarige inwoner van het Britse Norfolk zag het koorddansende knaagdier op een juli-ochtend in haar tuin allerlei pogingen doen om bij het voer te komen. Ze had het bewust aan de waslijn gehangen, omdat een paal met vogelvoer eerder al aangevallen was door ratten. "Ik heb nog nooit een knaagdier zo over een koord zien bewegen," aldus Paterson, die de beelden deelde met de BBC.