Dijkdoorbraak bij Hattem: boeren halen koeien weg

Rond middernacht is bij Hattem, net onder Zwolle, een dijk doorgebroken van het Apeldoorns kanaal. Gevaarlijk is het niet, het water loopt een overloopgebied in, waar boeren hun koeien hebben weggehaald.

"Het overloopgebied is er juist om dit op te vangen. Er is niets aan de hand," zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. "We verwachten geen bijzonderheden, het waterpeil is vergelijkbaar met het hoge waterpeil in de winter", zegt ook een woordvoerder van het waterschap. "Aan het einde van deze week wordt de daling hier ingezet."

Wegen zijn wel afgezet en de dijk moet worden hersteld.