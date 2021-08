Ongekende en gevaarlijke hitte teistert Zuidoost-Europa

In het zuidoosten van Europa is het bijna ondragelijk heet. Het kwik stijgt tot ver boven de 45 graden in onder meer Turkije, Griekenland en op Sicilië.

Het leidt tot veel branden, tot watertekorten en tot zware gezondheidsproblemen, ook voor toeristen.

De temperaturen kunnen de komende dagen oplopen tot 44 graden Celsius op het vasteland van Griekenland, waarschuwt de Nationale Meteorologische Dienst (EMY) .

"De maximumtemperaturen in de komende drie dagen zullen op het vasteland variëren van ongeveer 42 tot 44C, terwijl het op eilanden 2 tot 3C lager zal zijn", zei de EMY.

In de meeste gebieden zijn nachttemperaturen van minimaal 28C te verwachten.



De Grieken vrezen voor watertekorten en uitvallen van het elektriciteitsnetwerk. ,,Dit is een gevaarlijk weerfenomeen'', aldus Theodoris Kolydas van de Griekse Nationale Meteorologische Dienst. ,,Zeer hete luchtmassa's van de kusten van Afrika gaan richting onze regio.''