Een egel kan beter onder een auto komen dan onder een robotmaaier

Ze rukken op: de robotmaaiers die je gazon mooi houden of maken. Als ze eenmaal weten waar het gras van het gazon begint en eindigt zijn ze ideaal: ze houden het gras kort en maken het meteen ook mooier.

Maar ze zijn een bedreiging voor egels. Die zien ze namelijk niet en de egels doen wat egels doen bij gevaar: zich oprollen. Maar dat is geen goede reactie van de dieren. De maaiers hakken vaak de dieren gewoon in stukjes. En die egels die worden gedood hebben nog geluk. Vaak beperkt de maaier zich er toe een plak van de egel af te snijden. Vaak de snuit. Dat gaat de egel vaak niet dood, maar raakt wel zo gewond dat hij niet meer kan eten en dus aan infecties of honger sterven.

“Een egel waarvan de neus eraf wordt gemaaid en niet naar ons wordt gebracht, dat is nog erger. Die verhongert met veel pijn,” zegt Linda de Jong van een egelopvangcentrum tegen Trouw. Haar man: “Die egels kunnen beter door een auto overreden worden, dan is het ten minste snel voorbij.”

De oplossing: laat je robotmaaier niet werken tijdens schemer of donker.