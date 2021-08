Inwoners Athene moeten binnen blijven om grote natuurbrand

Inwoners van Athene krijgen het dringende advies om binnen te blijven. Er woedt een grote natuurbrand ten noorden van de Griekse hoofdstad. Daardoor is het zicht soms beperkt, regent het as boven woningen en hangt er een brandlucht in de stad. De Civiele Bescherming riep inwoners op ook hun ramen en deuren gesloten te houden.

Het vuur woedt in een gebied met veel begroeiing. De autoriteiten hebben honderden brandweerlieden, helikopters en blusvliegtuigen ingezet om de brand te bestrijden. Een medewerker van de brandweer sprak op de Griekse televisie de hoop uit dat het vuur onder controle gebracht kan worden voordat de wind aantrekt.

Griekenland en andere landen in de regio worden al dagen geteisterd door een hittegolf en natuurbranden. In Athene wordt woensdag gerekend op temperaturen die kunnen oplopen tot 44 graden.