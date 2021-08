Vijf tips voor prachtige wandelroutes in Nederland

Zoals we in tijden van gesloten grenzen en uitgestorven vliegvelden steeds tegen elkaar zeiden: Nederland is ook prachtig. En zo is het. Maar het kan - net als in toeristische gebieden - wel druk zijn in de zomer. Wil je toch een mooie wandeling maken zonder al te veel mensen om je heen, dan heeft Metro een paar tips.

Boswachterspad Kootwijk - 18 kilometer

Geniet van bos en hei en spot wilde dieren op een van de mooiste wandelroutes van de Veluwe. Rondje Naardermeer - 17,1 kilometer

Meertjes, moeras en weilanden plus otters en reigers, een compleet ander Nederlands landschap, maar niet minder mooi. Kampina en Oisterwijkse Vennen - 15,4 kilometer

Bossen, valleien en duinen, deze wandelroute biedt voor ieder wat wils en is ook erg geschikt voor kinderen. Rondje Wylerbergmeer - 11,9 kilometer

Het is soms goed zoeken naar een beetje hoogteverschil in Nederland, maar deze wandeling zit vol kleine klimmetjes naar mooie uitzichtpunten. Rondwandeling Gerendal - 13,2 kilometer

In dit lijstje mag een rondje door de Limburgse heuvels natuurlijk niet ontbreken. Maar deze wandeling heeft meer te bieden dan stevige heuvels om tegenop te lopen. Je komt onderweg ook kapelletjes tegen en misschien salamanders en dassen.