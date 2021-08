De zomer komt eraan (voor een paar dagen dan)

Je zou het niet zeggen als je op dit moment naar buiten kijkt, maar de zon gaat écht schijnen. Nog even en het wordt weer iets dat je zomer zou kunnen noemen. Maar - je zult er inmiddels in geoefend zijn - we moeten nog even geduld hebben.

Maandag en dinsdag wordt het nog wisselvallig met buien en een graad of 20, zoals je gewend bent. Daarna barst het zomerweer los. Weeronline spreekt van 'vriendelijke stapelwolken' op woensdag, maar ook zon en geen regen. Donderdag wordt het met 25 graden de warmste dag. Ook daarna blijft het mogelijk nog een paar dagen zomers.

Vergeet niet ervan te genieten, want vanaf de Atlantische Oceaan komt er wisselvallig weer aan. Een paar buien kunnen de temperatuur weer temperen, meldt de weersite. Toch blijft het volgens de voorspellingen minstens een graad of 23 de komende twee weken. En echt doorregenen zal het pas weer over een dag of tien dus het ziet er niet slecht uit.