Deze angstaanjagende ‘draak’ is grootste vliegende reptiel ooit

Wie zegt dat draken niet bestaan, heeft deze pterosaurus nog niet gezien. Met een spanwijdte van zeven meter en een bek vol slagtanden lijkt het dier er gevaarlijk veel op.

Australische wetenschappers ontdekten overblijfselen van de bijzondere pterosaurussoort in het noordoosten van het land. Daar leefde het vliegende reptiel zo'n 110 miljoen jaar geleden. Het is de grootste pterosaurus die er in Australië ooit is gevonden en de derde grootste ter wereld. "Het is het dichtst bij een echte draak dat we tot nu toe zijn gekomen," zegt paleontoloog Tim Richards van de University of Queensland.

"De nieuwe pterosaurus, die we Thapunngaka shawi hebben genoemd, moet een angstaanjagend beest zijn geweest met een speerachtige mond en vleugels van in totaal 7 meter lang. Het was in feite enkel een schedel met een lange nek, die vastzat aan een paar vleugels," vertelt de wetenschapper verder. "Dit ding was echt barbaars. Het wierp een grote schaduw over een bevende kleine dinosaurus die hem pas hoorde aankomen als het te laat was."

De T. shawi had een hoofd van een meter lang met zeker 40 scherpe slagtanden. De onderzoekers konden de omvang vast te stellen aan de hand van de kaak van het dier. Ze hebben nooit eerder zo'n grote onderkaak gevonden van deze diersoort.