De Etna is tientallen meters hoger geworden

De Etna is het afgelopen half jaar erg actief geweest en dat heeft hem geen windeieren gelegd. De vulkaan op Sicilië is tientallen meters gegroeid. Met 3357 meter is de berg zelfs nog nooit zo hoog geweest.

Meer dan vijftig keer barstte de vulkaan de laatste maanden uit. Het waren niet altijd grote erupties met vuur, soms kwamen er ook alleen lavastralen of asregens uit. De bijzonder actieve periode heeft geleid tot 'een opvallende transformatie' van de Etna, meldt het Italiaanse Instituut voor Vulkanologie (INGV).

Het vorige record dateert van 1981 toen de zuidoostelijke, meest actieve krater van de vulkaan een hoogte van 3350 meter bereikte. Door instorting van een klein deel van de krater kromp de berg tot 3326 meter in 2018. Maar de afgelopen maanden maakte Mount Etna een comeback en bereikte een hoogte van 3357 meter.

De Etna, na de Stromboli, de actiefste vulkaan van Europa, veroorzaakt over het algemeen weinig overlast. Hooguit valt er as in de straten van het nabij gelegen Catania. Daardoor raken soms ook de gewassen beschadigd. “Maar er is ook spektakel, vooral ‘s avonds, als je de rode pluimen ziet bewegen," vertelt een inwoner tegen The Guardian.