En daar is hij dan: de zon

Ging je vanochtend ook even naar buiten om het wonder te aanschouwen? Ja, je zag het echt goed: de zon schijnt. En dat blijft de komende dagen zo. Dus het is eindelijk soort van zomer.

Vandaag wordt het een graad of 24 met hier en daar wat wolken, maar de zon eist gelukkig haar zomerse plek weer op. Donderdag en vrijdag blijft het overal droog, schrijft Weeronline. Het wordt minstens 25 graden en overal schijnt de zon, een sluierwolkje daargelaten.

Het is zaak om er de komende dagen zo hard van te genieten dat je er weer een tijdje tegen kunt, want zaterdag duikelt de temperatuur naar beneden. Een krachtige westenwind blaast koude lucht over ons land, waardoor het vooral 's avonds hard afkoelt. Overdag is het hoogstens een graad of 23.

We hebben wel geluk met de buien: die vallen vooral zaterdagnacht en zondagochtend. Overdag kun je dus nog prima lekker buiten dingen doen. Na het weekend krijgen we - schrik niet - met lucht van de Noordpool te maken. Je begrijpt dat het er dan niet warmer op wordt: met moeite 20 graden. Ook gaat het weer regenen.

Heel klein lichtpuntje: richting volgend weekend wordt het weer iets droger.