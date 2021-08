Juli was de heetste maand ooit: grafiek toont schokkend verschil met 1880

We hebben de schokkende conclusies van het laatste IPCC-rapport nog nauwelijks verwerkt, of een dramatisch nieuw hitterecord dient zich aan. Afgelopen juli was de heetste maand ooit gemeten.

De praktijk bevestigt de cijfers: overal zijn bosbranden, hittegolven en temperaturen van boven de 45 graden zijn ook in Europa geen uitzondering meer. Op Sicilië werd het zelfs 48,6 graden. Wereldwijd lag de temperatuur van het aardoppervlak en de oceanen 0,93 graden boven het gemiddelde van de 20ste eeuw.

Deze grafiek toont in één oogopslag de opwarming van de aarde sinds 1880.