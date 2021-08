Petitie tegen Beter Leven-keurmerk: “Consument wordt misleid”

Onlangs werd bekend dat alle Nederlandse supermarkten tegen 2023 overstappen op kip met een Beter Leven-keurmerk. Een wassen neus, aldus actiegroep Ongehoord. Het keurmerk zorgt er volgens de club voor dat er alleen maar meer kip wordt verkocht.

"Het keurmerk komt niet de dieren, maar de dierindustrie ten goede, die het gebruikt om vertrouwen uit te stralen naar consumenten en hogere afzetprijzen te krijgen voor haar producten", schrijft de groep bij de petitie.

De actiegroep bracht zelf de leefsituatie van Beter Leven-kippen in kaart. "Beelden van Ongehoord tonen gestreste, zieke, gewonde en mishandelde dieren in Beter Leven-bedrijven met 1, 2 en 3 sterren," klinkt het.

Volgens het rapport van de club heeft het keurmerk niet tot diervriendelijke veehouderij of tot minder diergebruik geleid. De Dierenbescherming, die het Beter Leven-keurmerk in het leven riep is het daar niet mee eens. Een woordvoerder laat weten dat 'objectief aantoonbaar' is dat het keurmerk leidt tot een beter dierenwelzijn.

Beter Leven-kippen hebben op papier wat meer ruimte dan legbatterijkippen. Die laatsten zitten met zijn twintigen op een vierkante meter, terwijl Beter Leven-kippen een dergelijk oppervlak met dertien moeten delen. Het scheelt, maar het is nog steeds bijzonder krap.