‘De kip is het meest mishandelde dier op deze planeet’

Supermarkten gaan eindelijk een eind maken aan de verkoop van plofkippen. Maar dat gaat de gemiddelde kip geen gelukkig leven opleveren, zegt Tobias Leenaert, auteur van How to Create a Vegan World en medeoprichter van EVA, Ethisch Vegetarisch Alternatief. Leeneart is de bekendste vegetariër van België.

Hij is een beetje blij dat er enige aandacht is voor het lot van de kip. Maar niet heel blij. "De kip is wellicht het meest mishandelde dier. Een verbetering van een slechte toestand maakt het dus nog geen goede toestand."

Ook de overschakeling van veel consumenten van roodvlees naar kippenvlees maakt hem niet blij. "Het probleem met een kip is dat ze zo klein is. Je hebt 250 kippen nodig ter vervanging van één vleeskoe. Je doet dus meer dieren lijden en je moet veel meer wezens doden. Dat is dus geen goede zaak. Hoe je het draait of keert, je wilt echt niet zo’n kip zijn. Je kunt het vergelijken met een jongetje van acht dat niet alleen een volgroeid, volwassen lichaam heeft, maar er ook nog eens uitziet als een bodybuilder. Het leven van zo'n plofkip duurt slechts zes weken. Eigenlijk moet je bijna zeggen: goed dat het maar zes weken duurt, want hun leven is miserabel. Ze zakken door hun poten, zitten dicht opeengepakt in een ruimte met kunstmatig licht, krijgen preventief antibiotica, worden ontsnaveld en krijgen te maken met kannibalisme.”