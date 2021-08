6 tips om je bloemen zo lang mogelijk mooi te houden

Of het nu een bosje tulpen is of een mooi veldboeket, bloemen kunnen je huis echt opfleuren. Behalve als ze half verwelkt zijn natuurlijk. Daarom: zes tips om je bloemen zo lang mogelijk mooi te houden.

Kies een bos waarvan de meeste knoppen nog dicht zijn. Snijd de steel schuin af, zodat de bloemen meer water kunnen opnemen. En doe dat na een paar dagen nog eens. Zet je bloemen direct in een vaas met lauwwarm water. Zit er geen plantenvoeding bij, vul het water dan aan met een beetje frisdrank met prik. Zorg dat er geen bladeren in het water hangen. Die gaan namelijk rotten, waardoor er bacteriën in het water komen. Zet je bloemen niet in het felle zonlicht, boven op de verwarming of op de tocht en mijd ook de fruitschaal. Ververs regelmatig het water.