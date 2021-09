Alweer een zomerse dag: morgen tot 27 graden

We zitten inmiddels al diep in de meteorologische herfst, maar moeder natuur heeft nog een presentje in petto: een mooie nazomerse dag. Het kan 27 graden worden morgen.

De zon gaat schijnen en een warme luchtstroom laat het kwik stijgen, vertelt Marjon de Hond van Buienradar aan RTL Nieuws. In het zuidoosten van het land wordt het het warmst, maar wie daarvan wil profiteren kan het beste vroeg naar buiten gaan. "In de tweede helft van de middag kan in het zuiden een regenbui vallen en het kan ook onweren", zegt De Hond. "Die buien komen vanuit het zuiden."

In de dagen erna blijft het behoorlijk lekker weer met een graad of 22 op woensdag en 20 graden op donderdag. Wel komt er wat meer bewolking. Maar het zijn een paar mooie nazomerdagen dus.