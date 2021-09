Geniet van de allerlaatste mooie dagen: na het weekend gaat het regenen

Dit weekend kun je nog in korte broek het terras op. Neem het ervan, want daarna is de zomer écht voorbij.

Volgens Marc de Jong van Buienradar wordt het zondag 24 graden, maar ook zaterdag is het aangenaam warm met een graad of 20, 22, veel zon en weinig wind. "Een prachtig nazomerweekend dus, maar het kon weleens het laatste zijn", zegt De Jong tegen RTL Nieuws. "Volgende week wordt het herfstig."

Het gaat na het weekend ook weer regenen. "Eigenlijk elke dag wel. Zondagavond kunnen er al regen- en onweersbuien voorkomen in Limburg, die trekken in de nacht langs de grens naar het noorden." En ook daarna blijft het nattig. "We gaan een periode in met een graad of 16 en elke dag wel regen. Maar dat is voor deze tijd van het jaar ook helemaal niet vreemd."